Marshall JTM-60 ジャンク品

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【品名】MarshallJTM-60【状態】2年前に真空管を他のアンプに移設してから使用しておらず、音が出るかは不明な為、ジャンク品として出品致します。電源は入りました。【注意】音、ガリ等、その他の状態確認出来ない為、購入後は、ノンクレーム、ノンリターンでお願い致します。【付属品】マーシャル フットスイッチ