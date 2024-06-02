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Marshall JTM-60 ジャンク品
商品番号 O70512006886
商品名

Marshall JTM-60 ジャンク品
ブランド名 マーシャル
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【品名】MarshallJTM-60【状態】2年前に真空管を他のアンプに移設してから使用しておらず、音が出るかは不明な為、ジャンク品として出品致します。電源は入りました。【注意】音、ガリ等、その他の状態確認出来ない為、購入後は、ノンクレーム、ノンリターンでお願い致します。【付属品】マーシャル　フットスイッチ
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