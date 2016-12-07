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初期伊万里 鎬 盃
商品番号 Y73000554938
商品名

初期伊万里 鎬 盃
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても端正な姿の鎬盃です銀の直しはありますが、直しにも鎬の彫りがあり、箱や古裂と合わせて数奇者のこだわりを強く感じる盃です
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