フジファブリック/FAB BOX〈完全生産限定盤〉

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「フジファブリック/FABBOX〈完全生産限定盤〉」2010年に購入し、ほとんど開かずに自宅保管していました。外箱やCDケースの表面に細かな傷や汚れが見られます。中古品であることをご理解いただいた上でご購入ください。#フジファブリック#DVD#ミュージック#fabbox2009年12月に志村正彦（Vo.＆G）が急逝したフジファブリックの映像集。インディ時代から『CHRONICLE』レコーディングに至るまでの未発表レア映像を一挙収録した永久保存作。映像に収録された音源を収めたCDを特典として封入する。