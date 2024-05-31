天官賜福 天官赐福 繁体字版 小説

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商品詳細
天官赐福繁体字版、1〜4巻です。日本語訳された物ではないのでご注意ください。梱包時に確認致しますがページ間などに犬の毛が混入してしまう可能性がありますので、神経質な方、アレルギーの方はご購入をお控えください。カバーに少しのスレなどが見られます。他質問等ありましたらコメントにてお願い致します。他の商品と併せてのご購入で気持ちお値引させて頂きます。即購入歓迎天官赐福天官賜福TGCF謝憐三郎中華BL
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