化粧箱入りCD南山進流声明集成全12巻第一巻理趣三昧法会(上)第二巻理趣三昧法会(中)第三巻理趣三昧法会(下)第四巻一座土砂加持法♦欠品第五巻大般若表白第六巻御影供表白第七巻常楽会(一)第八巻常楽会(二)第九巻常楽会(三)第十巻常楽会(四)・誕生会及び仏生会第十一巻祭文集及び過去帳・諸賛(上)第十二巻諸讚(下)♦第四巻が欠品です。自宅保管品に付き、神経質な方のご購入はお控えください。#高野山#声明#真言宗



南山進流声明集成 稲葉義猛 全12巻 平成12年8月31日 初版発行 | wic ...



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