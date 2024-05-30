PSP3000 ブルー

1233モンスターハンター2ndG無料でお付け致します。※液晶画面傷少しありました。 本体全体的に綺麗です。 動作良好品です 動作確認済みです。・確認内容・電源ボタン・ゲーム読み込みOK・映像、音声出力OK・各種ボタン。所属品・PSP本体ブルー・メモリスティック2ギガ・充電USB・純正バッテリー送る際はアルコールで綺麗に拭いて発送いたします。



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