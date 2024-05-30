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PSP3000 ブルー
商品番号 F63997619318
商品名

PSP3000 ブルー
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 4,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1233モンスターハンター2ndG無料でお付け致します。※液晶画面傷少しありました。　本体全体的に綺麗です。　動作良好品です　動作確認済みです。・確認内容・電源ボタン・ゲーム読み込みOK・映像、音声出力OK・各種ボタン。所属品・PSP本体ブルー・メモリスティック2ギガ・充電USB・純正バッテリー送る際はアルコールで綺麗に拭いて発送いたします。
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