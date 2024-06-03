Hitler　ヒトラー　洋書　ナチス・ドイツ　写真集

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第二次世界大戦、ホロコースト、5000万人の死者、飢饉、想像を絶する苦しみ。誰が20世紀半ばにそのようなワグネリアンのシーンを夢見ることができただろうか?たった一人の男:アドルフ・ヒトラー。彼がどのようにそれをもたらしたか、彼が偉大な国、そのすべてのリソースの乗っ取りをどのように上演したか、主にその人々の同意と承認を得て、彼が何を支持し、何を意図したかの完全な知識で-これは魅了するものであり、これはジョンWのテーマです。トーランドの強力で決定的な伝記。「見事な...説得力のある...著しく文書化された...ランドマーク。」--ジョン・バーカム