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商品詳細
⭐お値引きはしておりません。Nintendo3DS ミスティピンク です。自宅で半年程遊び、その後は箱にいれて保管していた物です。下画面のみ、保護シートが付いています。汚れている用に見えますが、シートが汚れているだけで、剥がせば綺麗かと思います。その他の部分は特に目立つ傷なく、綺麗です。電源もちゃんと付き、操作も問題ありません。⭐ARカードは紛失したため付きません。
http://narcologia.ru/goods/plaque968607.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador283806.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic616937.html
ニンテンドー3DS ミスティピンク【メーカー生産終了】
ニュースリリース : 2011年9月13日
任天堂，3DSの新色“ミスティピンク”を10月20日に発売。価格は1万5000円
ニンテンドー3DS ミスティピンクの製品画像 - 価格.com
ニンテンドー3DS新色『ミスティピンク』、予約受付開始。 他 - のこのこや
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【中古即納】[訳あり][本体][3DS]ニンテンドー3DS ミスティピンク(CTR-S-PAAA)(20111020)
ニンテンドー3DS ミスティピンク ※おまけ付き 新しいコレクション ...
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