

ニンテンドー3DS ミスティピンク【メーカー生産終了】 ニンテンドー3DS ミスティピンク【メーカー生産終了】



ニュースリリース : 2011年9月13日 ニュースリリース : 2011年9月13日



任天堂，3DSの新色“ミスティピンク”を10月20日に発売。価格は1万5000円 任天堂，3DSの新色“ミスティピンク”を10月20日に発売。価格は1万5000円



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⭐お値引きはしておりません。Nintendo3DS ミスティピンク です。自宅で半年程遊び、その後は箱にいれて保管していた物です。下画面のみ、保護シートが付いています。汚れている用に見えますが、シートが汚れているだけで、剥がせば綺麗かと思います。その他の部分は特に目立つ傷なく、綺麗です。電源もちゃんと付き、操作も問題ありません。⭐ARカードは紛失したため付きません。