音楽之友社　プッチーニ（上・下巻）

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プッチーニ （上・下巻）モスコ・カーナ著加納泰訳音楽之友社 ①プッチーニ（上巻） 生涯・芸術 昭和42年10月31日第1刷発行昭和57年7月20日第2刷発行 定価：3,900円②プッチーニ（下巻） 作品研究 昭和43年2月29日第1刷発行昭和56年4月20日第2刷発行 定価：2800円上下巻とも、箱付き。※ 外箱は、経年による焼けや汚れが見られますが、本文は経年にかかわらず、綺麗な状態を維持しています。 本文だけでページ数は約760に及び、かなり詳細な内容となります。加えて、作品目録や年譜、家系図などの補録も充実しており、大変重厚な内容となっています。本書の校了は1958年のことで既に６０年余りを経過していますが、資料的価値はいまだ色褪せていないのではないかと思います。 このような資料的価値のほか、本文に書き込みはなく、良いコンディションのためにこの価格で出品します。お仕事で本書を必要とする方を中心に、現状で適正価格を超えていると考える方はコメントをお寄せください。