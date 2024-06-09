希少 YAMAHA RBX 日本最級 370A ヤマハ ベース

商品をご覧いただき誠にありがとうございます！\u2028即購入OK、送料無料！安心保証付きのメルカリ便での発送になります購入後、取引メッセージにてご提示いただければ24時間以内に発送可能です。希少YAMAHARBX日本最級370Aアクティブベース動作確認済みです。画像の状態です。画像もご確認お願いします。また、バッテリーの蓋を無くしてしまっているため、ご了承下さいあくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。中古品という事をご理解の上、ご購入をお願い致します。商品の状態を必ず写真でご確認していただいてからのご購入をお願い致します。商品を使用後やすり替え等トラブル防止の為、返金返品は予めご遠慮ください。以上の点をご理解いただける方のみ、ご購入をお願い致します。#希少#YAMAHA#RBX370A#日本最級#アクティブベース



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