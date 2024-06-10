Z3H246◆ジャンク品◆ ニンテンドー DS lite 6台セット まとめ売り

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中古品になります。ご理解頂ける方のみ購入お願いします。バラ売りは致しません。状 態：汚れや小傷、画面の根本の破損による画面が固定しないなど状態は様々です。起動しない、起動はするが立ち上がらない、タッチパネルが反応しない、ボタンが効かない、液晶割れ・漏れがあるなど状態は様々です。どれかの状態になりますのでジャンク品です。付属品：なし※上記のような状態ですのでジャンク品です。ジャンク品の為、修理される方もしくは部品取りされる方のみご購入お願いします。◆発送方法◆送料無料のらくらくメルカリ便にてエアーキャップを巻いて発送します。◆値引きに関して◆相場より安価に設定しております。また送料込みですので値引きは考えておりません。こちらのタイミングで値下げしますので気になる方は「いいね」を押しといて下さい。◆購入に関して◆即購入して頂いて大丈夫です。コメント不要です。◆取引に関して◆取引の詳細や発送のタイミングなどについて知りたい方はプロフィールをご覧下さい。