【動作品】ニンテンドー スイッチ ライト 本体 Switch lite グレー

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商品詳細
◇数ある商品よりご覧いただきありがとうございます。◇フォロー割引を実施しておりますのでお気軽にコメント欄よりお声かけください。◇また、トラブル防止、すり替え防止のために返品、は御遠慮させて頂いておりますので、写真にて判断してください。【動作品】ニンテンドースイッチライト本体Switchliteグレー任天堂Nintendo本体動作確認済みです。問題なくプレイできました！中古品の為細かい傷使用感少しございますので気になる方はお控えください。☆所属品 ・本体☆操作確認内容・電源ボタン・ゲーム読み込み・映像、音声出力・各種ボタン。・ゲームソフト読み込み・本体充電接続全て問題なく出来ました送る際はアルコールで綺麗に拭いて発送いたします。⚪︎梱包は防水対策をしてなるべく丁寧にさせていただきます。
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