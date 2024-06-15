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WINGS 公式うちわ ジョングク
商品番号 L10481432104
商品名

WINGS 公式うちわ ジョングク
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

公式うちわです。WINGSの時のグクのうちわになります。少し凹みなどがありますが、特に目立つものはありません。袋はありますが、少し汚れてる所もあるので、ご希望であればお付けいたします。基本なしでの発送になります。#bts#WINGS#公式#うちわ#ジョングク#グク
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