WINGS 公式うちわ ジョングク

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商品詳細
公式うちわです。WINGSの時のグクのうちわになります。少し凹みなどがありますが、特に目立つものはありません。袋はありますが、少し汚れてる所もあるので、ご希望であればお付けいたします。基本なしでの発送になります。#bts#WINGS#公式#うちわ#ジョングク#グク
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