ギヴン　キヅナツキ　1〜9巻　全巻セット　完結

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商品詳細
著者：キヅナツキ『ギヴン』 1〜9巻の全巻セットです。多少の日焼けがありますが読むのに支障のない範囲かと思います。背表紙の角に少しですがスレ、キズ等あります。7、8、9巻には特典ペーパー付きです。バラ売りは不可でお願いします。中古本ということをご理解頂いた上でのご購入をお願い致します。発送はらくらくメルカリ便に変更する場合があります。
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