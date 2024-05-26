スーパーコンソールx

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SUPER CONSOLE X | GAME屋萬年堂 ～ゲーム徒然記～ SUPER CONSOLE X | GAME屋萬年堂 ～ゲーム徒然記～



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本体（SDカード差）・電源アダプター日本用プラグ・HDMIケーブル・コントローラー2個2.3回使用しただけですので、綺麗です。動作確認済みですぐに遊べます。内容のゲームが多くて楽しいのですが、なかなか仕事で遊ぶ時間が無いので今回手放します。写真でご確認の上、ご購入下さい。