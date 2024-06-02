SONY PlayStation3 プレステ3本体　ジャンク品

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商品詳細
SONYPlayStation3CECH B002–896–887–11色はブラック万能機種のプレステ3です。YLODと言う不具合です。直せる方にお譲りいたします。コード類、コントローラーはありません。■下記の内容よくご確認ください。※付属品、外観等は写真に写っている内容でご判断ください。※ジャンク品です。※購入後の返品・保証は出来ませんので、気になる方は購入をお控えください。また神経質な方も購入をお控えください。
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