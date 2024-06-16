フルート 銀メッキ 16穴 リングキー Eメカ付き

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⭐︎新品未開封⭐︎送料込み購入前にコメントいただけると嬉しいです。在庫がない場合突如商品を消去いたします。また、値段も変動いたします。購入前にコメントなく購入した場合、在庫が不足している場合がございます。その場合、キャンセルさせていただきますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。銀を採用されており、実際のCUPRONICKELの本体は0.45mmの厚さで、高品質のレザーマットと金属エコーパネルがあり、高い耐久性と素晴らしい音色、優れた響き、爆発性に大きな違いをもたらします。深くダークな音色で、奏者のパワーにしっかりと確実に応える響きが特長ですNAS高炭素鋼で作られたメモリースプリングニードル、イタリアのフェルトダブルシープケーシングで作られたパッドによって、防水性と気密性能が抜群で、耐久性もありますEメカニズムはフルートの構造上出しづらい第3オクターブのE（高音域のミの音/HighE）を簡単に出せるように補助してくれるため、吹きやすくなり、初心者におすすめです高級な銀メッキの16キーリングキーCフルートには、オフセットGキーとEメカを付き、一流の音質と音色は、WINDBANDSで愛する方や初心者などにぴったりのギフトです軽量で耐久性のあるハードケース、フルート綿棒、フルートスタンド、運指表、柔らかいクリーニングクロス、クリーニングロッド、調整ネジが付いています