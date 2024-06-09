wayv 2023シーズングリーティング　PVCフォトカード付　　新品

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商品詳細
PVCフォトカードプレゼント！[Wayv]2023SEASON'SGREETINGS/wayv☆wayvのカレンダーなどのグッズがたくさん入ったお品です！☆PVCフォトカードもお付いたします！☆新品未開封の美品です！【商品仕様】1.Package:215X311X53mm2.Deskcalendar:170X230mm/14p3.Hardcoverdiary:174X233mm/120p4.Postcard+envelope-Envelope:130X180mm/1pc-Postcard:102X160mm/13pcs5.A3foldedposter:287X400mm/2pcs6.StickerSET:200X287mm/2pcs7.A4posterSET:200X287mm/12pcs8.Minibrochure:174X233mm/16p9.Photocardpack-Seasonphotocard:55X85mm/6pcs-Photocard:55X85mm/6pcs10.Photosticker:50X150mm/6pcs11.TradingCardSETFortuneVer.-TradingCard:55X85mm/12pcs-PhotoCard:55X85mm/12pcs※保管する際に透明のビニール袋に入れて埃が入ったり傷がついたりするのを防いでおります。新品未開封品です。コメントなし即購入大歓迎です！お値下げはご容赦ください。#ウェイシェンブイ#NCT#wayv#威神V#クン#テン#ウィンウィン#ルーカス#シャオジュン#ヘンドリー#ヤンヤン
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