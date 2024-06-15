パストゥール　ビールの研究

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商品詳細
１箇所キズ有ります。帯を取るとヤケなのかデザインなのか分かりませんが色が違います。写真確認お願い致します。発酵に関する実験事実と生命の自然発生説の否定をめぐる大論争の詳細も記述されていて,いまなお“面白い”科学・医学史上の貴重な書を初版本(1876年)から完訳.近代科学の黎明期に果たしたパストゥールの学問・科学思想の偉大さを,没後百年に当たって改めて評価し,併せて醸造産業への貢献を記念するものである.#ビールの研究#ビール#古書#希少本#レア
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