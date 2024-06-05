BABYMETAL LEGEND-S-BAPTISM XX- THE ONE限定

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商品詳細
BABYMETAL「LEGEND-S-BAPTISMXX-LIVEATHIROSHIMAGREENARENA」THEONELIMITEDEDITIONBlu-ray\u0026CD×2枚フォトブック(写真集)付き豪華スペシャルパッケージ版THEONE会員限定・完全受注生産品中古品、自宅保管品になりますので神経質な方はご遠慮ください。外装ダンボールにプチプチで包装しビニル素材で発送予定です。
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