【正規品】素顔4 関西ジャニーズJr.盤 DVD（C5496）

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商品詳細
ジャンル···ジャニーズグッズ種類···その他「ジャニーズJr./素顔4関西ジャニーズJr.盤〈2020年3月31日までの期間生産限定盤・DVD3枚組〉」素顔4関ジュ盤DVD国内正規品【真贋について】正規品にしか刻印されていない「45＋英数字」がディスク裏面にしっかりと刻印されております。写真4枚目にてご確認ください。【状態】1度開封済みですが未再生品です。写真5枚目のように袋に多少の使用感があります。防水、折れ防止対策し、発送予定です。おまけになにわ男子とエキスポシティコラボの際の缶バッジを2つつけます。非売品のレア物です。#ジャニーズJr#CD・DVD#関西ジャニーズJr#なにわ男子#Aぇgroup#Lil関西
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