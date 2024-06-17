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ゼンハイザーXS 1 ゼンハイザーボーカルセット
商品番号 G44452636059
商品名

ゼンハイザーXS 1 ゼンハイザーボーカルセット
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 7,339 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱なしですが綺麗な状態です。購入してから2、3回使用しました。写真のみ
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