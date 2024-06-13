白熱のアルカナ　VSTARユニバース　パック

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商品詳細
ポケモンカード白熱のアルカナ 15パックVSTARユニバース 5パック計20パックの出品です。コレクション整理のため出品致します。コンビニ等で購入したものになりますので、中身での評価はご遠慮下さい。らくらくメルカリ便にて発送予定です。
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http://narcologia.ru/goods/displease874331.html
http://narcologia.ru/goods/waveform888617.html
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