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白熱のアルカナ　VSTARユニバース　パック
商品番号 X57864245303
商品名

白熱のアルカナ　VSTARユニバース　パック
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,312 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード白熱のアルカナ　15パックVSTARユニバース　5パック計20パックの出品です。コレクション整理のため出品致します。コンビニ等で購入したものになりますので、中身での評価はご遠慮下さい。らくらくメルカリ便にて発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/providence607394.html
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