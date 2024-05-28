フルート　　　ヤマハYFL-311 頭部管　銀製

種類···フルートYAMAHAフルートモデル:YFL-311メインの楽器をメンテナンスに出した時の予備の楽器として持ってた物ですが、譲り受けてほとんど使用しておりませんでした。音出し(アマチュア)確認済み演奏する機会もなくなったため、出品しました。中古品ですので印象には個人差が有ると思います。写真またはお問い合わせなどにより充分ご確認頂いた上でご購入を頂き、返品、クレームはお受け出来兼ねますのであらかじめご了承願います。神経質な方はご遠慮下さいませ。ハードケース掃除棒付きご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。



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