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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます※※完美品をお求めの方はショップで自分の目で見て気に入ったものをご購入くださいフウロsr※他に状態など見たいところがありましたらコメントください※バラ売りはしません※値下げあまりしません状態は画像でご覧ください※傷についての回答はしません※カード類は一律で状態悪いにしております※カード類は全てプレイ用になります※中古品ですので気になる方はご遠慮ください※配送はインナースリーブ＋マグネットローダーなどに入れ出品物の量により箱、封筒などにより配送します
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