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- ポケモンカード PSA9 カビゴン UR 093/070
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商品詳細
PSA9になります。私自身でPSA鑑定に出したワンオーナー品になります。商品の状態は写真にて判断お願い致します。濡れや破損の無いように、鑑定ケースをOPP袋に入れその上からプチプチで包み、ダンボールに挟んで、封筒に入れて発送させて頂きます。値引き不可です。まとめ買いの場合は送料分値引き致します。
http://narcologia.ru/goods/rebellion118178.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford397173.html
http://narcologia.ru/goods/enquire320089.html
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