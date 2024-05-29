ポケモンカード PSA9 カビゴン UR 093/070

PSA9になります。私自身でPSA鑑定に出したワンオーナー品になります。商品の状態は写真にて判断お願い致します。濡れや破損の無いように、鑑定ケースをOPP袋に入れその上からプチプチで包み、ダンボールに挟んで、封筒に入れて発送させて頂きます。値引き不可です。まとめ買いの場合は送料分値引き致します。