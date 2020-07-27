極美品 TEAC 244 マルチトラックレコーダー TASCAM カセットテープ ...

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★商品の状態★※通電、メーターランプ点灯のみ確認済み。その他動作は確認出来ておりませんのであらかじめご理解の程よろしくお願い致します。黄ばみやキズもなく非常に美品です。ケース付きも滅多に無いので是非この機会にどうぞ♪★確認項目★アルコール除菌、簡易清掃済み。★付属品★本体、ケース、鍵、取扱説明書の出品になります。★以下定型文★・当オークション商品は中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどあります。 画像を確認頂き、ご理解の上御入札下さい。・商品はiPhoneで撮影しております。見た目や状態が実物とは異なる場合がございます。 ・付属品は写真に掲載されている物で全てとなります。付属品について不明な点が御座いましたらご確認、ご質問はご入札前にお問い合わせ下さい。・“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の入札はご遠慮ください。ご不明な点は入札前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。 ご了承の上、御入札の程宜しくお願い致します。※基本的にプチプチに包んで、ダンボール梱包を行います。管理番号YF-230821