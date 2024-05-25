原田拾六作　備前焼　ぐい呑　共箱　酒器

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商品詳細
原田拾六作の備前焼、ぐい呑になります。出来映えの良い、備前焼きの土の味わいが存分に発揮された作品です。横幅 約7.5cm 高さ 約5cm#原田拾六#備前焼#ぐい呑#その他の酒器商品はこちら
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