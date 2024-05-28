

【希少】Aria KF-190 ビザールギター ヴィンテージ エレキ | フリマアプリ ラクマ



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ご閲覧いただきありがとうございます。可能な限り迅速な発送を心掛けております☆交渉中でも即購入方が優先になります。他フリマサイトでも掲載しております。この商品があなたの日常に少しでも彩りを添えられることを心より願っております。ご質問や不明点があれば、お気軽にコメントください。【商品名】AriaKF-190ビザールギターヴィンテージエレキ【付属品】本体YAMAHA製ギターケースYAMAHA製ストラップピッグ等写真に写るものがすべてになります◎【状態説明】出品にあたり除菌スプレーにて拭き上げをさせていただきました◎弦が２か所切れています◎当方素人のため、現状での出品となります◎目立つ傷などは見受けられません◎中古品でも構わないという方にはおすすめできます◎・詳しくは写真の方をご確認くださいませ・状態など分かる範囲で記載しておりますが、専門的な事に関しては分かりかねます・こちらの商品は中古品の為、ご理解頂ける方のご購入をお願いいたします