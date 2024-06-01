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- 【茶道具】京焼 通次阿山造 仁清黒若松茶碗
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商品詳細
----------ご覧頂きありがとうございます。ぜひプロフィールをご一読の上、お取引お願い致します。【こちら、ご購入前に在庫確認を宜しくお願いいたします。】----------■商品状態【茶道具】京焼 通次阿山造 仁清黒若松茶碗口径:12.7cm高台径:5cm高さ:7.8cm※若干大きさに誤差はあります。※サイズは品物の最も端から端までを表記いたします。※複数点ある場合は一番大きいサイズを表記しております。状態：欠けなどはございませんが小傷、金彩にやや変色あり※詳細は商品写真をご覧の上ご判断ください。付属品：なし画像にてご判断ください。細かいキズや保管時の汚れがある場合がございます。細かいことを気にされる方はご購入をお控えください。他にも多数出品しております。是非ご覧ください。送料込み 原則佐川急便での発送となります。匿名配送対応出来かねます。O00846120-000000-999
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