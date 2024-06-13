塗師 参州　蒔絵師 勇斎　輪島塗 花の丸四君子蒔絵 三ツ組屠蘇器　美品　送料込



【伝統工芸】輪島塗 花の丸蒔絵 三つ組屠蘇器



【伝統工芸】輪島塗 花の丸蒔絵 三つ組屠蘇器



輪島塗】松喰鶴蒔絵屠蘇器 | labiela.com



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装飾···蒔絵輪島塗、花の丸四君子蒔絵、三ツ組、屠蘇器揃いです。サイズ屠蘇器直径(注口含最大)約18.4㎝高さ(取手含最大)約17.3㎝杯大 直径約12.2㎝ 高さ約4.3㎝中 直径約10.4㎝ 高さ約3.8㎝小 直径約8.5㎝ 高さ約3.2㎝杯台縦横約14.2㎝高さ約14.6㎝台縦約27.5㎝横約39.5㎝高さ約10㎝経年保存品ですがきれいです。三ツ組で花の丸、四君子蒔絵が素晴らしい屠蘇器揃いです。共箱付。(共箱には経年保存によるシミ等あります。ご理解下さい。)この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。