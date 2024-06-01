Acid Black Cherry キャリーケース

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最終値下げです。【容量・重量】容量：約30-33ℓ、重量：約3.2kg【サイズ】外寸：約H54×W37×D25-28cm内寸：約H47×W34×D24-27cm【色】赤×黒【素材】ポリカーボネート+ABS樹脂キャスター360度回転4輪式、ダブルホイールキャスターハンドル3段階式ケース新品未使用購入後袋にて保管しておりました。長期保管のため初期キズ、保管の際のキズなど神経な方はご遠慮下さいm(__)m