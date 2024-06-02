木彫オブジェ　エンジェル

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木彫オブジェエンジェル自宅保管です。箱も有りません。汚れ・キズ・スレ有ります。写真３枚目小指有りません。サイズ約高さ 43㎝ 幅30㎝奥行 27㎝測りにくい為多少誤差有ると思います。凄く素敵な珍しい木彫のエンジェルさんです。上記詳細ご理解の程ご購入お願い致します。Ｔ3。229#オブジェ#エンジェル#天使#木彫#置物