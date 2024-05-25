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- 丹波立杭焼 無形文化財 十五代 正元直作 飾り壺 花器 共箱★時代物★
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商品詳細
丹波立杭焼無形文化財十五代正元直作飾り壺花器共箱★時代物★5D1015サイズ(約):径19㎝、高さ19㎝、重さ2.2kg種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/preference267838.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture108841.html
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