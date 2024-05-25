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丹波立杭焼 無形文化財 十五代 正元直作 飾り壺 花器 共箱★時代物★
商品番号 F59644357543
商品名

丹波立杭焼 無形文化財 十五代 正元直作 飾り壺 花器 共箱★時代物★
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 3,307 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丹波立杭焼無形文化財十五代正元直作飾り壺花器共箱★時代物★5D1015サイズ(約):径19㎝、高さ19㎝、重さ2.2kg種類...茶道具
http://narcologia.ru/goods/preference267838.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture108841.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate44677.html
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