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商品詳細
去年、購入しましたクリスタルボウルです。クリスタルボウルに汚れがありますが、写真でご確認ください。ラバーマレットと台座リングもついています。
http://narcologia.ru/goods/freshman583656.html
http://narcologia.ru/goods/financier649760.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate373177.html
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