BEHRINGER C-2 ステレオペアマイク (ベリンガー C-2)

- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- レコーディング/PA機器
- >
- BEHRINGER C-2 ステレオペアマイク (ベリンガー C-2)
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
中古で購入し、数回使用しましたが出番がないので出品いたします。マイクの状態は良好で問題なく動作いたしますが、付属のペアのマイクホルダーが1つ欠品しています。その代わりにAmazonで購入しましたクリップ式のマイクホルダー(ペア)をおまけでお付けいたします。また、ケースのヒンジ(片側)に破損がある状態です。(画像4,5枚目ご参照)※開閉は可能で閉じることは出来ます。あくまで中古品となりますので、ご理解のある方のみご検討下さい。完璧を求める方や神経質な方はご購入を控えて頂ますようお願い申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/update650995.html
http://narcologia.ru/goods/Addict734418.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion265978.html
http://narcologia.ru/goods/update650995.html
http://narcologia.ru/goods/Addict734418.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion265978.html
C-2 コンデンサーマイク ステレオペアマッチング
べリンガー C-2
BEHRINGER C-2 Condenser microphone 送料無料 | Sound House
べリンガー C-2
BEHRINGER / ステレオ・ペア コンデンサーマイク C-2
behringer コンデンサーマイクCー２ ステレオバーの組み方
べリンガー C-2
上等な BEHRINGER C-2) (ベリンガー ステレオペアマイク C-2 ...
C-2 コンデンサーマイク ステレオペアマッチング
激安 高音質 コンデンサーマイク ベリンガーC2 音出しレビュー ジェイ ...
ベリンガー コンデンサーマイク2本セット C-2 (マイクスタンド・ステレオバーセット) グランドピアノの集音等に
べリンガー C-2
C-2 - 製品一覧 - ベリンガー公式ホームページ