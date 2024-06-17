【新品未開封】HYDE LIVE 2023 グッズ 合計7点セット

【新品未開封】HYDELIVE2023グッズ合計7点セット即購入⭕️歓迎《セット内容》【レッサーパンダHYDEキーホルダー】1点［サイズ］約H7×W4.5×D4.5cm［素材］本体:PVCチェーン:鉄・亜鉛合金【HYGACHA】クリアポーチ1点HYDEスネークキーホルダー白1点メタル缶バッジ2種各1合計2点フォンタブ2種各1合計2点※モニター環境によって実際の色・イメージと異なる場合がございます外装パッケージの擦れや傷・折れ等につきましてはご理解の程お願いいたします。また未開封品につき初期不良等につきましても責任を負い兼ねますのでご了承下さい。バラ売り・値下げ不可ご希望の方に会場配布フライヤーもお付けいたします。(梱包サイズによっては折る場合がございます)✿複数商品ご購入に関しまして同梱発送可能な場合はお値下げいたしますので必ずご購入前にコメントよりお知らせ下さい。(⚠購入後のおまとめ出品・お値下げは出来かねます)⚠自宅保管につき神経質な方はお控え下さいませ◇トラブル防止の為プロフ内容をご確認頂けましたら幸いです◇LESSERPANDAHYDEKEYCHAINCLEARPOUCHHYDESNAKEKEYCHAINMETALCANBADGEPHONE-TABオフィシャルグッズグッズ公式幕張会場完売キーチェーンハイガチャHYDEhydeハイドL'Arc~en~Cielラルクアンシエルラルク現在購入不可商品