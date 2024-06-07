輪島塗　溜塗 半月盆 五客　美品　共箱　茶道具　懐石道具　送料込

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輪島塗の半月盆、五客です。サイズ縦約27.8㎝横約33㎝高さ約2.1㎝経年保存品ですがきれいです。目立ったキズはありません。 表は溜塗、裏は黒真塗です。共箱、栞付。(共箱には経年によるイタミ等あります。ご理解下さい。）この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。