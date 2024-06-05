Logicool G512 Carbon タクタイル

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商品詳細
5ヶ月程使用しました。付属品全てあります。目立つ傷、汚れはありません。多少の使用感あるかと思います。アルコールで拭いてから発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/insignificant935782.html
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