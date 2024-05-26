棗　中棗　群鶴蒔絵　祝い　正月

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪中棗 群鶴蒔絵正月やお祝いの席などにいかがでしょうか。高さ約6.5cm横 約6.5cm形 中棗目立った傷や欠けなどはございません。やや使用感はありますが、まだまだお楽しみ頂けると思います。自宅保管の中古品であることにご理解のある方のご購入をお願いいたします。木箱がついております。
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