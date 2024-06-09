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構築済み☆アルセウスパオジアンデッキ
商品番号 M80863458519
商品名

構築済み☆アルセウスパオジアンデッキ
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。構築済み！神パオジアンデッキクレイバースト1pをおまけでつけて発送します₍ᐢ.ˬ.ᐢ₎ジムバトル優勝経験あり！私自身使用していて強いと思う、自信のあるデッキになります。レギュレーションE以上で構成したパオジアンEXデッキです。☆綺麗な状態のものを使用していますが、見落としがある可能性もございます。その為、プレイ用でお願い致します。※大きな傷等はまず無いと思います。また、在庫状況によりミラー仕様や絵柄が違う場合もございます。ご了承ください。※バラ売り不可です。なにか質問あればコメントお待ちしておりますボックスパックシングル···シングルボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)
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