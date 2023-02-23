SANRIO シナモロール ぬいぐるみ ポッシェットと手提げ

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商品詳細
★ポッシェットの方は2～3回使用しました。汚れてたので手洗いで洗いました。汚れは取れたのですが、内側に乾わかすときにしみが残ってしまいました。写真4サイズ横(耳含む)約26cm×縦約10cm×厚み約8cm⭐小さい手提げは未使用です。がま口ボアパースパールサイズ横(耳含む)約19cm×縦約7.5cm×厚み約5.5cm当時(2005年)はかなり人気があった商品です。シナモンとキティとウサハナと3種類持ってました。ウサハナは売却済みです。2点セットでお願いします。バラ売りはしません。サンリオシナモンマスコットバッグ※値下げ交渉・お取り置きはしません。希望価格の登録はやめてください。
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