NCA　日本貨物航空　1/200　B747-400F　JA01KZ　難あり

スケール...1/201本体はプラ製です。アンテナ類は再現されていません。スタンドの支柱部分が欠品しています。このため難ありとしています。（別の商品の支柱を代わりに入れましたが使えないかもしれません。）ランディングギアは脱着はできません。外箱に若干傷みがあります。中古につき神経質な方はご遠慮ください。メーカー：日本貨物航空公式モデル品番：KZ24401スケール：1/200機種：B747-400F材質：プラスチック機体記号：JA01KZ#旅客機#日本貨物航空#ボーイング#ジャンボ機#モデルプレーン#Ｂ７４７#飛行機#1／２００#ミニカー#エアプレーン#ダイキャスト#模型#おもちゃ#プラモデル



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