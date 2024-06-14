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SANSAMP BASS DRIVER DI V2 箱付き
商品番号 Y73236786879
商品名

SANSAMP BASS DRIVER DI V2 箱付き
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 11,499 円
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商品詳細

SANSAMPBASSDRIVERDIV2TECH21#TECH21#SANSAMPBASSDRIVERDIV2使わなくなったため出品しますボードに入れていたため表面や4枚目の箇所に若干傷がありますが、動作自体に問題はありません箱、説明書等の付属品付きですご不明な点がございましたらご気軽にコメントお願いします
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