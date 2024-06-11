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TASCAM リニアPCMレコーダーDR-05
商品番号 V42256692073
商品名

TASCAM リニアPCMレコーダーDR-05
ブランド名 タスカム
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体＋ＳＤカード(4GB)がおまけについてきます。出品に際し、各種操作問題ありませんでした。外部入力だけは機器がないので試していません。マイクの音質、指向性云々の質問にはお答えできません。4200
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