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SB7X サイレントブラス
商品番号 N15890995544
商品名

SB7X サイレントブラス
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SB7XサイレントブラスYAMAHA定価：¥19000#YAMAHA#SB7Xサイレントブラス種類...トランペット.コルネット購入後、一度試奏してそれから使用していません。
http://narcologia.ru/goods/contemplate50177.html
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