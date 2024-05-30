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モネ　絵画　サン＝ラザール駅
商品番号 X28503412435
商品名

モネ　絵画　サン＝ラザール駅
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,730 円
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商品詳細

クロード・モネ(1840-1926年)サン＝ラザール駅♦︎サイズ(額縁含む)横：約27cm、縦：約23cm自立式、壁掛け可モネのレプリカです。美術館にて購入しました。未使用、付属のスタンド付きです。中身の確認のために一度開封しております。また入れ物の外箱（ダンボール）は汚れありです。素人保管のご理解頂ける方のみ、ご購入頂けましたら幸いです。＿＿＿＿＿＿＿#クロード#モネ#油絵風景画#絵画#複製画#風景画#装飾画#飾り絵#アートフレーム#サン＝ラザール駅#クロード・モネ
http://narcologia.ru/goods/shuttle481525.html
http://narcologia.ru/goods/stealth509876.html
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