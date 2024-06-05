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ジャンベ　ギニア産
商品番号 Q29934221411
商品名

ジャンベ　ギニア産
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 23,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ギニア産のLサイズジャンベ。皮の張りも問題無く、全音域が豊かに響きます。また、丁寧に施された彫刻に工房の心意気が感じ取れるタイコです。大振りでしっかりした造りのセセ、バッグ、打面カバーをお付けします。ラバープロテクション加工済み。約30cm×約62cm北海、沖縄、その他離島への発送は着払いとなります。
http://narcologia.ru/goods/unusable168674.html
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