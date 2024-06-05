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ギニア産のLサイズジャンベ。皮の張りも問題無く、全音域が豊かに響きます。また、丁寧に施された彫刻に工房の心意気が感じ取れるタイコです。大振りでしっかりした造りのセセ、バッグ、打面カバーをお付けします。ラバープロテクション加工済み。約30cm×約62cm北海、沖縄、その他離島への発送は着払いとなります。