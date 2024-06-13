雪景色〜奥山儀八郎『水車小屋』木版画・サイン入り(送料込み)

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ご覧下さり、ありがとうございます(^_^*)奥山儀八郎『水車小屋』木版画・サイン入り(送料込み)サイズ・画12.5cm×14.5cm・額23cm×28cm(サイズは素人採寸のため多少の誤差が生じる可能性がございます)・涼を運ぶ雪景色〜♡(*'▽'*)奥山儀八郎(1907-1981)山形県出身の木版画家。ニッカウヰスキーのポスター・ラベルのデザイン等も制作され、広告版画のパイオニアと呼ばれていますね。『画のある日常』の魅力を多くの方に伝えたい〜♪と願っていた…家族から譲り受けた物です。・箱に入れ保管しておりましたので、目立つ痛み等は有りませんが、写真でご確認の上、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。m(._.)m・ちなみに喫煙者、ペットはおりません。・プチプチ＋箱を使用して丁寧な梱包を心掛けますが、破損などございましたら、評価前にお知らせ下さい。・「イメージと違う」等、お客様都合での返品、返金は受け付けておりませんので、ご購入前にご確認下さいませ。・即購入ＯＫです(^_^)vコメント順では無く早い者勝ち♪(但し、誤操作によるトラブル等を避けるため、ご購入後、一度はコメントを下さいませ)↑確認の後、発送させて頂きます。m(._.)m