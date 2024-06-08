大徳寺黄梅院 煤竹茶杓 銘『老荘』

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商品詳細
茶道具 茶杓 貴重な煤竹を削った珍しいお茶杓です。共箱蓋表『銘 老荘 紫野太玄（花押）』箱裏『紫野黄梅院』キズ、汚れ、割れございません。※あくまで素人出品のため、詳細はお問い合わせいただいてもお答えできません。※自宅保管品のため、神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/stealth628276.html
http://narcologia.ru/goods/recycling131114.html
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茶杓 | こがん堂 大阪・梅田のアンティークショップ・古美術専門店
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